Мурманск, , 19:40 — REGNUM На реновацию 18 закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в Мурманской области будет направлено более 18 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

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В Москве 28 октября состоялась рабочая встреча главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, где стороны обсудили реновацию ЗАТО. Глава региона представил министру уточнённый проект комплексного плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населённых пунктов Мурманской области, в которых дислоцированы воинские формирования.

«План предусматривает реализацию в 2023 с переходом на 2024 год наиболее важных мероприятий, учитывающих специфику текущей ситуации. В уточнённом проекте предусмотрена модернизация жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры территории 18 населённых пунктов области на общую сумму 18,169 млрд рублей», — подчеркнул Чибис.

Кроме того, Чибис рассказал о планах строительства социально значимых объектов в Мурманске, среди которых два жилых дома, а также объекты общественно-деловой и туристической застройки на территории бывшего Мурманского судоремонтного завода и прилегающих к нему участков.

«Мурманская область — не только важный форпост экономического развития, но и северный щит нашей страны, который имеет большое стратегическое значение. Важно, что у министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики налажено тесное, плодотворное взаимодействие с регионом. У правительства России большие планы по его развитию, о чем свидетельствуют намерения направить серьезные средства госпрограмм на обеспечение ТОР «Столица Арктики», — сказал Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе слушаний по федеральному бюджету в Совете Федерации заявил о том, что финансирование модернизации военных гарнизонов необходимо увеличить.

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