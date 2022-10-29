Москва, , 16:13 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала преступным лицемерием возложение послом Великобритании цветов к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий в день, когда британские специалисты помогают ВСУ совершить террористическую атаку на Севастополь.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Преступное лицемерие. Во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий», — написала она в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что к совершению подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны специалисты британских ВМС, которые готовили боевиков 73-го специального центра морских операций для попытки совершения терактов в Севастополе.

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