Москва, 29 октября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Более 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 29 октября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

albert22278 Самолет

Так, по состоянию на 16:10 мск в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан один авиарейс, еще 11 отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано 12 авиарейсов, еще один отменен.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 28 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил журналистам, что в Москве и в Московском регионе с 31 октября ожидаются лёгкие морозы в дневное время и снег.