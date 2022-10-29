Донецк, 29 октября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Боевики ВСУ, которые занимают позиции возле городов Артемовск и Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР), несут большие потери. Об этом 29 октября помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил ТАСС.

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«Успешное продвижение (Вооруженных сил России) на Соледаре, на артемовском направлении, — сказал он. — Наши подразделения методично выбивают противника (ВСУ)».

Киселев добавил, что по всей линии боевого соприкосновения боевики ВСУ несут большие потери.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) сообщило, что боевики ВСУ обстреляли Петровский район Донецка.