Москва, 29 октября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Минприроды России отобрало 89 проектов по ликвидации свалок в рамках национального проекта «Экология». Ожидается, что к 2024 году будет убрана 191 свалка. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

«На сегодня в министерстве отобрано 89 проектов по ликвидации свалок. К 2024 году необходимо убрать 191 свалку. Для выполнения этого показателя требуется отобрать еще 15 объектов, которые должны быть ликвидированы в течение двух лет. По шести объектам уже готовы комплекты документов, регионы завершают подготовку заявок в Минприроды России на предоставление субсидии. Отбор будет завершен до конца текущего года», — рассказал Мурад Керимов, замминистра природных ресурсов и экологии России.

Отмечается, что отобранные проекты имеют большую социальную значимость. Ликвидация свалки в черте Новосибирска положительно повлияет на более 1,5 млн жителей города. Также планируется убрать три крупнейшие свалки в Омске, где захоронено в общей сложности 9 млн кубометров мусора, а рядом проживает около 700 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Иркутской области с начала 2022 года ликвидировано 48 несанкционированных свалок на общей площади 35,7 га.

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