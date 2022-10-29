Берлин, 29 октября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Немецкая металлургическая компания Aurubis подверглась масштабной хакерской атаке. Об этом сообщает пресс-служба Aurubis.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Кибератака на информационные системы Aurubis была совершена 28 октября. В компании заявили, что этот инцидент стал частью более масштабной атаки на предприятия металлургической и горнодобывающей промышленности.

Для минимизации ущерба компании пришлось отключить многие из информационных систем. Работу производственных площадок в значительной степени удалось сохранить.

В Aurubis заявили, что компания сотрудничает с правоохранительными органами при расследовании инцидента. В компании рассчитывают восстановить работу всех систем и оценить ущерб в течение недели.

Компания Aurubis ведёт свою историю от акционерного общества Norddeutsche Affinerie AG, основанного в Гамбурге в 1866 году. В настоящее время эта компания является крупнейшим производителем меди в Европе и крупнейшей в мире компанией по вторичной переработке меди.