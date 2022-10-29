Москва, , 15:47 — REGNUM После переговоров 29 октября из плена террористического режима были возвращены 50 российских военных, которым там грозила смертельная опасность. Об этом 29 октября сообщило Минобороны России.

Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве Ольга Зенькович © ИА REGNUM

«29 октября сего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

Также указывается, что освобождённые из плена Киева российские военные будут на самолетах военно-транспортной авиации ВКС РФ доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Кроме того, отмечается, что всем возвращённым из плена также оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись уничтожения российскими беспилотниками зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и двух гаубиц М777 производства США киевских боевиков в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР показало Минобороны России.