Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена Киева 50 российских военных
Москва, 29 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. После переговоров 29 октября из плена террористического режима были возвращены 50 российских военных, которым там грозила смертельная опасность. Об этом 29 октября сообщило Минобороны России.
«29 октября сего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.
Также указывается, что освобождённые из плена Киева российские военные будут на самолетах военно-транспортной авиации ВКС РФ доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Кроме того, отмечается, что всем возвращённым из плена также оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись уничтожения российскими беспилотниками зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и двух гаубиц М777 производства США киевских боевиков в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР показало Минобороны России.