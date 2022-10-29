Москва, 29 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Производство электрического автомобиля отечественной разработки на заводе «Москвич» должно начаться в 2025 году, заявил генеральный директор завода Дмитрий Пронин в интервью телеканалу «Москва 24».

Лев Шепелев. Конвеер завода «Москвич»

Пронин рассказал, что производство первых автомобилей на столичном автозаводе начнётся в конце 2022 года. Он объяснил, что в такие сжатые сроки сборку удастся запустить благодаря сотрудничеству с азиатскими и восточными партнёрами.

Глава завода добавил, что на первом этапе предприятие будет заниматься крупноузловой сборкой. В 2023 и 2024 годах начнётся локализация различных компонентов.

Уже в следующем году предприятие планирует выпустить около 50 тысяч автомобилей, пятая часть которых будет оснащена электрическими двигателями. Параллельно ведётся работа по созданию собственной платформы.

«В 2025 году мы планируем запустить собственный автомобиль на собственной разработке, но только электрический», — подчеркнул Пронин.

С 2014 года автозавод «Москвич» принадлежал компании «Рено Россия». Весной 2022 года французская корпорация Renault объявила об уходе с российского рынка. В мае активы предприятия перешли в собственность правительства Москвы.