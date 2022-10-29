Бердянск, Запорожская область, , 15:32 — REGNUM Плановое уничтожение боеприпасов будет проводиться в районе пригорода Бердянска — населённого пункта Новопетровка. Об этом 29 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Взрыв Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Сегодня на полигоне в районе населённого пункта Новопетровка производится плановое уничтожение боеприпасов, обнаруженных в ходе осмотра территории города и района», — написал он в своём сообщении.

Также Рогов призвал жителей Бердянска и его пригородов в связи с этим сохранять спокойствие, и добавил, что уничтожение обнаруженных боеприпасов будет проходить до вечера 29 октября с помощью контролируемого и управляемого подрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на данный момент рейд в Севастопольской бухте открыт для хождения катеров и паромов.