Салехард, , 20:33 — REGNUM В период с 31 октября по 2 ноября 2022 года на Ямале состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Цивилизация-Север: языки и культуры коренных малочисленных народов Севера». Мероприятие объединит работу двух конференций: XII межрегиональной научно-практической конференции «Обдория: нормирование и кодификация родных языков в XXI веке» и межрегиональной научно-практической конференции «Региональная языковая политика в контексте задач международного десятилетия языков коренных народов» — в рамках программы «Мой родной язык». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямала.

Коренные народы Narodru.ru

Целью мероприятий являются поиск решений проблем в языковой сфере, повышение осведомленности о перспективных направлениях и достижениях в области языковых технологий, языкового планирования и мобилизации языкового потенциала сообществ.

В рамках конференций планируется обсуждение языковой ситуации, которая сложилась в России на национальном и региональном уровнях, ознакомление с передовым опытом поддержания и сохранения миноритарных языков в России и других странах мира, а также выявить барьеры на пути сохранения языков коренных народов и способ их преодоления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что список профессий России необходимо включить чумработниц. С таким предложением выступил член комитета, сенатор от Ямала, глава Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» Григорий Ледков.

Читайте также: Чумработниц хотят включить в список профессий России