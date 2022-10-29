Мадрид, 29 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что клуб не планирует подписывать новых футболистов в грядущее зимнее трансферное окно.

Мадридский «Реал»

«Что касается зимних трансферов, мы в этом не заинтересованы. Состав останется прежним до конца сезона», — цитирует Анчелотти итальянский журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

После 11 сыгранных туров испанской Ла Лиги 2022/23 «Реал», одержав десять побед и набрав 31 очко, занимает чистое первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

В прошедшее летнее трансферное окно «Реал» подписал центрального защитника сборной Германии Антонио Рюдигера (из «Челси» на правах свободного агента) и французского хавбека Орельена Тчуамени (из «Монако» за 80 миллионов евро).