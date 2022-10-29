Москва, 29 октября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения российскими беспилотниками зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и двух гаубиц М777 производства США киевских боевиков в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР показало 29 октября Минобороны России.

Egov-buryatia.ru Беспилотник

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как дрон-камикадзе приближается к указанной военной технике ВСУ, а также заснятые с беспилотников кадры поражения этих целей.

«Ударами беспилотных летательных аппаратов районе населенных пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американских гаубицы М777», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке шесть натовских снарядов.