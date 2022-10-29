Вашингтон, 29 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Общая сумма расходов американской корпорации Boeing по программе Starliner к осени 2023 года достигла почти $900 млн. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Mediaarchive.ksc.nasa.gov Корабль CST-100 Starliner

Ранее компания отчиталась о расходах, объявив о списании $195 млн на программу Starliner в третьем финансовом квартале. После этого общая сумма, которую Boeing потратила на разработку и испытания пилотируемого космического корабля, превысила $883 млн.

В Boeing объяснили, что рост расходов связан с задержкой будущих миссий, которые компания рассчитывает завершить к 2026 году. Речь идёт о трёх пилотируемых миссиях, которые должны состояться после завершения сертификационных испытаний. Ранее планировалось, что они будут выполнены к 2024 году.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракты с компаниями Boeing и SpaceX на разработку альтернативных кораблей для доставки экипажей на Международную космическую станцию в 2014 году. Первый испытательный полёт разработанного Boeing корабля Starliner состоялся в 2019 году. Миссия прошла неудачно — корабль не смог выйти на целевую орбиту, из-за чего вернулся на Землю без стыковки с орбитальной станцией.

Повторный тестовый полёт без экипажа на борту состоялся в мае 2022 году. Первая пилотируемая миссия запланирована на февраль 2023 года.