Севастополь, , 15:03 — REGNUM На данный момент рейд в Севастопольской бухте открыт для хождения катеров и паромов. Об этом 29 октября сообщает администрация Севастопоя в своём телеграм-канале.

Бухта Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

«На текущий момент рейд открыт, катера и паромы ходят по графику», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что к совершению подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны специалисты британских ВМС, которые готовили боевиков 73-го специального центра морских операций для попытки совершения терактов в Севастополе.