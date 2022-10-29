29 октября 2022 | Время чтения 4 мин

На внеочередной сессии Совета ОДКБ лидеры стран — участников этой организации воздержались от политической оценки ситуации во взаимоотношениях между Азербайджаном и Арменией, выразив убеждение в том, что имеющиеся противоречия и спорные вопросы между двумя странами будут решаться политико-дипломатическими средствами.

Станислав Тарасов, , 16:11 — REGNUM По инициативе Армении, которая в настоящее время председательствует в ОДКБ, в онлайн-режиме состоялась внеочередная сессия Совета этой организации. Она была целиком посвящена проблемам азербайджано-армянских отношений, точнее, обсуждению результатов работы миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года после осложнений на границе двух конфликтующих стран. Москве удалось блокировать дальнейшее развитие этого инцидента, который во многих отношениях представляется все же загадочным.

Путин, Алиев и Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

И вот почему. На линии разграничения между Азербайджаном и Арменией после второй карабахской войны ранее происходили большие столкновения вплоть до артиллерийских обстрелов. Но на сей раз все приобрело более широкий масштаб, а театром военных действий оказались не территории Нагорного Карабаха. Столкновения происходили на фоне активных дипломатических усилий, предпринимаемых Баку и Ереваном сразу на двух переговорных площадках — московской и брюссельской. Причем ранее лидеры двух стран в позитивных тонах обрисовывали перспективы урегулирования при посреднических усилиях ЕС и заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что планируется подписание мирного договора. Но на поверку выходит, что одну из сторон, а может быть и две стороны, что-то в этом дипломатическом процессе не устраивало и они стали переводить ситуацию в зону военного противостояния.

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. 28.10.2022 Официальное интернет-представительство президента России

Практически сразу армянское руководство обратилось в ОДКБ с требованием задействовать 4-ю статью договора о коллективной безопасности, согласно которой акт агрессии против одной из стран-участниц должен рассматриваться как агрессия против всего блока. Но союзники решили воздержаться от политической оценки происходящего и приняли решение сначала отправить в зону конфликта наблюдателей. Формально было заявлено, что граница Армении и Азербайджана не демаркирована и не делимитирована, хотя Ереван считает, что граница между государствами проходит по координатам, которые были закреплены в соглашении двух стран в 1991 году. Но тогда возникал встречный вопрос: для чего усилиями двух стран при посредничестве России вообще создана комиссия на уровне вице-премьеров по демаркации и делимитации границы, если и так всё ясно? Тем временем в Армении появилось сразу две западные миссии: так называемая гражданская от ЕС и от ОБСЕ для отслеживания ситуации на границе двух стран.

Зачем? Ведь теоретически предполагаемое появление в Армении и наблюдателей от ОДКБ переводит тогда ситуацию в зону противостояния в регионе по линии Россия — Запад. И не только это. Появление ОДКБ в Армении без согласия Баку ставит Россию на сторону Еревана и утрате Москвой нейтралитета в конфликте. Не случайно президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», решил припомнить, как Россия в свое время предлагала Армении решить вопрос Карабаха через передачу Азербайджану пяти районов, откуда «ушли люди», но Ереван, по его словам, «пошел своим путем, что привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день». Этим путем он продолжает следовать и сегодня, вновь вводя интригу.

Миротворцы ОДКБ ОДКБ

Пашинян заявил, что «Ереван согласен работать над урегулированием на предложенных Россией принципах». Но что это за принципы? Москва стремится к урегулированию конфликта между Ереваном и Баку на основе ранее достигнутых соглашений, но не намерена ничего навязывать конфликтующим сторонам, которые сами должны определиться в базовых позициях. Пашинян же ведет дело к тому, чтобы при принятии решений, возможно, сложных и не популярных в Армении, прикрываться Россией. Кстати, в армянской прессе появились сообщения о наличии двух вариантов решений проблемы Нагорного Карабаха — американского, предполагающего сохранение Степанакерта в составе Азербайджана, и российского, предполагающего отложить решение этой проблемы «до лучших времен». Но, как заявил посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян, «вашингтонского» проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном не существует. Нет и российского плана, есть только ее предложения, содержание которых пока не предано гласности.

Зато, согласно официальному утверждению Еревана, «есть азербайджанский проект мирного договора, который был передан армянской стороне, на основе которого Армения работала в этот период» и якобы «работа над этим документом уже завершена». Есть основания предполагать, что именно этот документ будет обсуждаться в ходе предстоящей 31 октября встречи в Сочи между Путиным, Алиевым и Пашиняном. Одним словом, все находится в состоянии динамики. На заседании лидеры ОДКБ воздержались от политической оценки ситуации и не приняли предложение Пашиняна разработать «дорожную карту» по восстановлению территориальной целостности страны. Они подтвердили, что сохраняют приверженность укреплению мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защите на коллективной основе независимости и территориальной целостности и суверенитета государств — членов ОДКБ, выразили убеждение в том, что имеющиеся противоречия и спорные вопросы между Азербайджаном и Арменией должны быть урегулированы политико-дипломатическими средствами, в том числе в русле договоренностей, изложенных в трехсторонних заявлениях, принятых 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года. Было также заявлено, что СКБ ОДКБ по результатам внеочередного заседания вернутся к обсуждению ситуации в конце ноября.

Но впереди — «ближний бой» Путина в Сочи с Алиевым и Пашиняном.