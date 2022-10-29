Донецк, , 15:01 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке шесть натовских снарядов. Об этом 29 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️14:35 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️14:37 — н.п. Нетайлово — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами.

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