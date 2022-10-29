Донецк, , 14:59 — REGNUM ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами. Об этом 29 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:15 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 91 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 324 боеприпаса.

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