Амстердам, 29 октября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Футбольный клуб ПСВ из Эйндохвена готов отпустить 23-летнего универсального нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо в зимнее трансферное окно, если поступит предложение в размере 30 миллионов евро. Об этом 29 октября сообщает издание Telegraaf.

Vk.com ПСВ

Ранее сообщалось, что в подписании Коди Гакпо заинтересованы «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». Действующее соглашение нападающего с ПСВ рассчитано до 30 июня 2026 года, а профильный немецкий интернет-портал transfrermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Коди Гакпо принял участие в 21 матче за ПСВ во всех турнирах, в котором отметился 13 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Также нападающий получил лишь одну желтую карточку.