Оттава, , 20:53 — REGNUM Королевский военно-морской флот Канады официально ввёл в эксплуатацию патрульный ледокол HMCS Margaret Brooke типа Harry DeWolf. Торжественная церемония состоялась 28 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

Флаг на границе Канады и США ankakay

«Данная церемония знаменует собой значительное достижение Королевского военно-морского флота Канады и судостроительной промышленности страны. Введение второго арктического и морского патрульного корабля, построенного в рамках национальной стратегии судостроения, которая ежегодно обеспечивает тысячи рабочих мест в Канаде, повысит способность королевского флота обеспечивать суверенитет и решать будущие задачи обороны в морских и арктических водах Канады», — указано в сообщении пресс-службы.

«HMCS Margaret Brooke и другие арктические морские патрульные корабли позволяют Королевским ВМС Канады патрулировать и защищать суверенитет в наших водах, обеспечивая более широкое присутствие и осведомлённость в этом важном регионе. Эти современные корабли привносят новые возможности в процветание, оборону и безопасность Канады. Поскольку корабль сдан в эксплуатацию, я выражаю свои поздравления HMCS Margaret Brooke и благодарю его офицеров и экипаж за все их усилия и самоотверженность на службе Канаде», — сказала министр обороны Канады Анита Ананд.

Отмечается, что патрульный ледокол HMCS Margaret Brooke назван в честь лейтенант-коммандера ВМФ Канады, медсестры, награжденной за храбрость во время Второй мировой войны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что королевскому военно-морскому флоту Канады передали третий арктический и морской патрульный корабль HMCS Max Bernays. Судно было построено в Галифаксе, в рамках национальной стратегии судостроения.

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