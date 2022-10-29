Москва, , 14:56 — REGNUM Всего с начала проведения спецоперации на территории б. УССР уничтожены 327 самолетов и 164 вертолета ВСУ. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны России.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 327 самолетов, 164 вертолета, 2370 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6162 танка и других боевых бронированных машин, 878 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3536 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6863 единицы специальной военной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ.

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