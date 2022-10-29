Москва, 29 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в районах населенных пунктов Сватово, Араповка, Раевка, Рудово ЛНР, Еленовка, Шевченко ДНР, Бурчак Запорожской области, Мыловое, Новокаменка, Клапая и Чаривное Херсонской области. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны России.

Mil.ru ПВО России

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Кроме того, сбиты в воздухе девять снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Ольгино, Новая Каховка, Отрадокаменка Херсонской области, а также восемь американских противорадиолокационных ракет HARM в районах населенных пунктов Антоновка, Зеленовка Херсонской области и Свистуновка ЛНР.