Москва, , 14:51 — REGNUM Истребительной авиацией ВС РФ в Николаевской области сбит самолет МиГ-29 ВСУ. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны России.

Истребитель-бомбардировщик МиГ-29 ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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«Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области сбит самолет МиГ-29 ВСУ», — отмечается в сообщении.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены девять пунктов управления ВСУ.

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