Чита, 29 октября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 30 октября ожидается снег, местами по центральным, восточным и юго-восточным районам сильный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Забайкальского гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. В связи с этим на дорогах ожидаются снежные накаты и гололедица.

«На улице остерегайтесь нахождения рядом с незакреплёнными конструкциями. Не рекомендуется прятаться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями», — отметили в ГУ МЧС по региону.

Добавим, что в шести районах края в воскресенье также сохранится высокая пожарная опасность.