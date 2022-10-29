Москва, 29 октября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены девять пунктов управления ВСУ. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны России.

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«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены девять пунктов управления ВСУ в районах н. п. Петропавловка, Ивановка Харьковской области, Звановка, Доброполье, Торское, Водяное ДНР, Андреевка, Трифоновка, Давыдов Брод Херсонской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах», — отмечается в сообщении.

В районах населенных пунктов Новоалександровка Херсонской области и Колодези ДНР уничтожены два склада боеприпасов.