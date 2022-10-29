Москва, , 14:46 — REGNUM На николаево-криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами в направлениях населенных пунктов Суханово, Мыловое, Ищенка, Пятихатки, Брускинское и Садок Херсонской области. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции», — отмечается в сообщении.

Уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ, 17 боевых бронированных машин и двенадцать автомобилей.

Ударами беспилотных летательных аппаратов районе населенных пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американских гаубицы М777.

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