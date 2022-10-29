Москва, 29 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. На красно-лиманском направлении ВСУ продолжили безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 70 военнослужащих ВСУ, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа», — отмечается в сообщении.

На купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населённых пунктов Ивановка, Тимковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.