Вашингтон, 29 октября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Россия с помощью частичной мобилизации может победить в конфликте на территории б. УССР. Об этом 29 октября говорится в статье американского журнала Foreign Affairs.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

«[Киев] может быть не в состоянии поддерживать свои нынешние темпы территориальных завоеваний <…> И далеко не факт, что он сможет вернуть себе всю <…> территорию. Мобилизация в России <…> может привести к гораздо большему количеству [российских] сил», — говорится в публикации.

Также указывается, что большее количество российских войск может заставить киевский режим проводить мобилизацию на захваченной им территории б. УССР, однако уже на данный момент Киев столкнулся с проблемами в этом вопросе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что 29 октября проходит очередной обмен пленными ДНР с режимом Киева.