Москва, , 14:41 — REGNUM На купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населённых пунктов Ивановка, Тимковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны России.

РСЗО HIMARS U. S. Department of Defense

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«Уничтожено более 70 военнослужащих и боевиков ВСУ, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей», — отмечается в сообщении.

В районе н. п. Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 боевика ВСУ.