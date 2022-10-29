Таруса, Калужская область, 29 октября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Уличная картинная галерея торжественно открылась 29 октября в саду Ракицкого в Тарусе Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры и туризма региона.

Министерство культуры и туризма Калужской области Уличная картинная галерея в Саду Ракицкого в Тарусе

В экспозиции представлены работы из коллекции Николая Петровича Ракицкого, переданные им в 1963 году Тарусской картинной галерее. Произведения изготовлены из инновационного материала — ультратонкой керамики Archskin. Керамика устойчива к любым погодным условиям. Подлинники работ можно увидеть в Тарусской картинной галерее. Открытие уличной галереи в Саду Ракицкого позволит связать два уникальных объекта на карте Тарусы в единый туристический маршрут и станет важным культурным событием в жизни города. Выставка работ из собрания Ракицкого находится с внешней стороны сада и круглосуточно доступна для всех жителей и гостей Тарусы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 1929 году Николай Ракицкий создал экспериментальный сад-дендрарий, где собрал уникальную коллекцию экзотической флоры и успешно акклиматизировал субтропические растения. В 1963 году Ракицкий инициировал создание в Тарусе картинной галереи, передав в дар городу более 200 живописных работ из личной коллекции, включая работы Поленова, Айвазовского, Врубеля, Брюллова, Борисова-Мусатова, Кустодиева, Ржевской и других художников, а также предметы декоративно-прикладного искусства — изделия из фарфора, фаянса, стекла. За создание картинной галереи и заслуги перед городом в 1967 году Николай Ракицкий был объявлен почётным гражданином Тарусы.