Москва, , 14:38 — REGNUM Операции на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота» недоступны с 29 по 30 октября из-за перехода на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Аэрофлот Иван Шилов © ИА REGNUM

Технические работы продлятся с 14:00 мск 29 октября до 16:00 мск 30 октября. Сайт авиакомпании в это время продолжит работу в информационном режиме. Пользователям мобильного приложения «Аэрофлота» после завершения работ нужно будет загрузить новую версию. Отмечается, что будет поддерживаться только версия приложения для Android-устройств.

Пассажирам «Аэрофлота» (включая дочерних перевозчиков «Аврора» и «Россия»), вылетающим 29 и 30 октября, рекомендуется приезжать в аэропорт заранее. В компании отмечают, что переход на новую информационную систему не повлияет на расписание рейсов, но может замедлить прохождение предполётных процедур.

Компания «Аэрофлот» переходит на отечественную автоматизированную систему оформления воздушных перевозок в соответствии с постановлением правительства РФ, вступающим в силу 30 октября 2022 года. Переход на отечественное программное обеспечение защитит российских перевозчиков и их клиентов от возможных сбоев при отключении иностранных систем.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания «Россия» перейдёт на новую систему бронирования, как и «Аэрофлот»