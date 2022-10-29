Москва, , 14:31 — REGNUM В спектакле «Безымянная звезда», который должен пройти в ноябре 2022 года в Московском Губернском театре, Никиту Преснякова заменит Антон Соколов. Об этом 29 октября сообщает портал «Телепрограмма».

Московский Губернский театр Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Представители театра сообщили журналистам, что роль, о которой идёт речь, актёры исполняли попеременно. Они отметили, что на ноябрь 2022 года запланировано два показа «Безымянной звезды», и что в обоих спектаклях будет играть Соколов.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Никита Пресняков, являющийся внуком Аллы Пугачёвой, в конце сентября 2022 года пропал из инфопространства. Позже выяснилось, что он улетел из России в США. Должность художественного руководителя Московского Губернского театра занимает Сергей Безруков.

Читайте ранее в этом сюжете: Никита Пресняков опроверг сообщения о своей мобилизации