Москва, 29 октября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Ранее появившуюся в ряде телеграм-каналов информацию о своей отставке опровергла 29 октября российский сенатор Людмила Нарусова.

Council.gov.ru Людмила Нарусова

«Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется этого», — приводит её слова РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать такие сообщения.

Отметим, ранее в ряде телеграм-каналов появились сообщения о том, что Нарусова на следующей неделе покинет занимаемый ею пост, и её заявление об уходе уже подписано.