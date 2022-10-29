Иркутск, 29 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Иркутской области почти 500 местных жителей получили зарплату после вмешательства прокуратуры. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Для восстановления прав работников сотрудники прокуратуры использовали комплекс мер реагирования, в том числе обращение в суд. Было возбуждено три уголовных дела, в том числе из-за невыплаты зарплаты несовершеннолетней девочке.

«Благодаря принятым прокуратурой мерам только за октябрь текущего года погашена задолженность по заработной плате на 6 предприятиях перед 485 работниками на общую сумму более 25 млн рублей», — отметили в прокуратуре.