Донецк, , 14:17 — REGNUM Очередной обмен пленными Донецкой Народной Республики (ДНР) с режимом Киева проходит 29 октября. Об этом 29 октября сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Денис Пушилин Иван Шилов, ИА REGNUM

«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50. [Киеву] отдаём в основном вээсушников», — написал он в своём сообщении.

Также Пушилин утончил, что в результате обмена будут освобождены 50 российских военных, включая семерых из ДНР и ещё двоих из ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что подвергшиеся атаке беспилотников ВСУ корабли Черноморского флота РФ задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».