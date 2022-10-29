Мелитополь, , 14:14 — REGNUM В Запорожье произошел взрыв. Как заявил 29 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, удар нанесен по алюминиевому заводу, где базировались иностранные наемники.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

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Между тем, взрывы слышны и в Николаеве, и Николаевской области, сообщают местные СМИ.

Жители города и области сообщают о поднимающихся столбах дыма.

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