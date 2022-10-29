Мадрид, 29 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. 34-летний французский центрфорвард мадридского «Реала» Карим Бензема пропустит матч 12-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 с «Жироной» из-за травмы. Об этом 29 октября сообщает испанское издание Marca.

Антон Зайцев Карим Бензема

По информации источника, Бензема не принимает участия в тренировочном процессе «сливочных». Ранее француз также не смог сыграть в матчах с «Севильей» (3:1) и «Ред Булл Лейпцигом» (2:3).

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в 11 матчах за «Реал» во всех турнирах (Суперкубок УЕФА, Ла Лига, Лига чемпионов), в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

По итогам 2022 года Карим Бензема получил награду «Золотой мяч» от французского издание France Football.