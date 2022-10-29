Лос-Анджелес, США, 29 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Майя Рудольф, являющаяся супругой режиссёра Пола Томаса Андерса, заявила, что известный ведущий и комик Дэвид Леттерман позволил себе по отношению к ней неподобающее поведение. Интервью с актрисой было опубликовано 28 октября в газете The Wall Street Journal.

geralt Шутка

Рудольф рассказала, что инцидент произошёл в 2009 году, когда она была гостьей в эфире «Позднего шоу» Леттермана. Сначала ведущий неправильно произнёс её имя, а впоследствии отпускал в адрес актрисы оскорбительные шутки. Жена Андерса пояснила, что тогда она ещё не знала, как реагировать на подобные ситуации, и растерялась.

«Я определенно стала лучше. Когда мне некомфортно, я стараюсь быть забавной», — сказал Рудольф.

Напомним, первую известность Майя Рудольф получила как участница панк-группы The Rentals, впоследствии она вошла в актёрский состав телешоу «Субботним вечером в прямом эфире». Киноманы знают её по ролям в фильмах «50 первых поцелуев», «Компаньоны», «Девичник в Вегасе», «Игрушки для взрослых» и других.