Севастополь, , 14:11 — REGNUM Морской тральщик ЧФ РФ получил незначительное повреждение из-за террористической атаки ВСУ морскими дронами в Севастополе. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны России.

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«В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации ЧФ уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде. Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная», — отмечается в сообщении.

Все воздушные цели были сбиты.

Подвергшиеся атаке корабли задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках вывоза с/х продукции из украинских портов, подчеркнули в Минобороны РФ.

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