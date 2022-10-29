Севастополь, , 14:08 — REGNUM Подвергшиеся атаке беспилотников ВСУ корабли Черноморского флота РФ задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». Об этом 29 октября заявили в Минобороны России.

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«Подвергшиеся террористической атаке корабли ЧФ задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов [на территории б. УССР]», — отмечается в сообщении.

Подготовка атак на Севастополь осуществлялась под руководством находящихся в городе Очаков британских специалистов.

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