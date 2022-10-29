Брюссель, , 14:05 — REGNUM Замороженные Евросоюзом золотовалютные резервы России на сумму €300 млрд могут быть сохранены в качестве гарантии до начала восстановления территории б. УССР. Такое мнение 29 октября высказал еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс в интервью германской редакционной группы Funke.

После воровства Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР

«[Киев] хочет использовать данные средства для восстановления. С моей точки зрения, можно сохранять эти €300 млрд в качестве гарантии как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении», — сказал он.

Также Рейндерс уточнил, что в рамках антироссийских санкций Евросоюза заморозил имущество 90 жителей РФ на общую сумму свыше €17 млрд в семи странах — членах сообщества, из которых €2,2 млрд было заморожено в ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в ноябре в России вступят в силу законы о новых возможностях для бизнеса, а также нормы, упрощающие передачу сведений о заемщиках — участниках специальной военной операции, имеющих право на кредитные каникулы.