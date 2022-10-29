Николаев, Бывш. УССР, , 14:03 — REGNUM Взрывы слышны в Николаеве и Николаевской области, сообщают местные СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Оборона под Херсоном, наступление под Донецком: все новости о СВО»

Жители города и области сообщают о поднимающихся столбах дыма.

Ранее в Запорожье произошел взрыв, заявил 29 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в 12:25 в областном центре, который находится под контролем киевского режима, зафиксирован «объемный громкий взрыв».

Читайте ранее в этом сюжете: Рогов: в Запорожье произошел взрыв, виден большой столб дыма