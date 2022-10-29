Брюссель, 29 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Европарламент и представители правительств стран ЕС достигли соглашения о запрете продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Евросоюзе после 2035 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Электромобиль

Глава ЕС по климатической политике Франс Тиммерманс заявил, что это соглашение должно стать сигналом для промышленности. Решение предусматривает реализацию промежуточных целей, которые должны быть достигнуты к 2025 и 2030 году. Некоторые послабления будут сделаны только для небольших производителей, выпускающих не более 10 тыс. автомобилей в год.

Обсуждение возможного запрета на продажу новых автомобилей на ископаемом топливе в ЕС началось в 2021 году. Этот проект является частью более широкой программы ЕС, направленной на сокращение выбросов парниковых газов. Еврокомиссия планирует добиться полной климатической нейтральности экономики ЕС к 2050 году.

Ранее ряд европейских автопроизводителей представил планы по отказу от продажи новых автомобилей в странах ЕС. В частности, немецкий концерн Volkswagen планирует полностью прекратить продажи авто с ДВС в Евросоюзе к 2033 году.