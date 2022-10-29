Лестер, Великобритания, 29 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. 29 октября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» футбольный клуб «Лестер Сити» в матче 14-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Pioeb Форвард «Лестера» Джейми Варди

Стартовые составы команд:

«Лестер Сити»: Даниэль Уорд, Ваут Фас, Чаглар Сеюнджю, Амарти Даниэль, Джеймс Джастин, Юри Тилеманс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Тимоти Кастань, Харви Барнс, Джейми Варди, Джеймс Мэддисон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Жоау Канселу, Эмерик Ляпорт, Мануэль Аканджи, Джон Стоунс, Джек Грилиш, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Хулиан Альварес, Бернарду Силва.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Ассистенты главного судьи — Эдуард Смарт и Ник Гринхалгх. Резервный арбитр — Крис Кавана.

В последний раз «Лестер Сити» и «Манчестер Сити» играли между собой 26 декабря 2021 года в матче 19-го тура АПЛ. Тот матч завершился крупной победой «горожан» со счетом 6:3, а забитыми мячами отметились Кевин Де Брёйне (5’), Рияд Марез (14’), Илкай Гюндоган (21’), Рахим Стерлинг (25’, 87’), Эмерик Ляпорт (69’), Джеймс Мэддисон (55’), Адемола Лукман (59’) и Келечи Ихеаначо (65’).