29 октября 2022 | Время чтения 7 мин

Анатолий Кошкин, , 16:34 — REGNUM Автор статьи в авторитетном японском издании JB Press, бывший губернатор столичной префектуры Ёити Масудзоэ запомнился как много говоривший довольно экстравагантный политик, завлекавший избирателей посулами провести в Токио «грандиозную Олимпиаду». До поста столичного градоначальника он занимал министерские должности в центральном правительстве и даже претендовал на премьерство. Но в правящей Либерально-демократической партии видеть его своим лидером не захотели, а потому Масудзоэ, обаяв столичных избирателей, стал губернатором Токио.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако, как и многие его коллеги на поприще большой политики, этот деятель не устоял перед соблазном лично обогатиться за счет партийных фондов и нецелевого расходования государственных средств.

Губернатор был обвинен в различных грехах, в первую очередь в нецелевом использовании политических средств, собранных на основе пожертвований сторонников. Средства эти, как выяснилось, он тратил на личные цели, в том числе на оплату счетов в ресторанах, где обедал с семьей, дорогих номеров гостиниц во время личных поездок и покупку различных товаров — от книг и антиквариата до шелковых рубашек. Страсть к бесплатным «шелковым рубашкам» и неуклюжие попытки оправдаться привели к тому, что все партии в префектуральном собрании не захотели видеть нескромного политикана в кресле губернатора.

Отстраненный от должности в 2016 году амбициозный Масудзоэ время от времени напоминает о себе, высказываясь по тем или иным вопросам текущей политики. Причем, как и многие другие японские «отставники», берется выражать свои «суждения», не всегда совпадающие с официальной позицией ориентированного на США Токио.

На сей раз он предложил японцам личный «прогноз» развития ситуации на территории бывш. УССР. Свою статью он назвал: «Зимой российская армия особенно сильна, поэтому ставка Путина — «затяжная война».

Ёити Масудзоэ Chatham House

Характеризуя введение президентом РФ В. Путиным военного положения в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, Масудзоэ «разъясняет», что «нападение на эти четыре новые области как на территорию России должны быть исключены, даже если для этого возникнет необходимость применения ядерного оружия». Из своего «японского далека», желая того или нет, он повторяет зады американской пропаганды о якобы существующей «опции» применения В. Путиным ядерного оружия в ходе специальной военной операции, о чем последний никогда не говорил.

Взявший на себя роль аналитика Масудзоэ признает очевидное: киевскому режиму удалось провести на фронте ряд контратак только благодаря новейшему вооружению, поставленному Европой и США. Но считает, что военный конфликт на территории бывш. УССР затягивается.

«В настоящее время единственным спасательным кругом для [киевского режима] становится военная помощь Запада. Но она отнюдь не является неисчерпаемой. Военные запасы в США значительно сократились и требуется много времени на пополнение. Поддержка [киевского режима] вооружениями осуществляется за счет налоговых платежей населения западных стран. В демократиях, если избиратели возражают против дальнейших таких расходов, военная помощь Киеву может быть сокращена. В настоящее время в европейских странах ощущается серьезная «усталость от [бывш. УССР]», — констатирует Масудзоэ.

Такой вывод бывший губернатор подтверждает результатами выборов в ряде европейских государств.

«Феномен «усталости от [бывш. УССР]» — основная причина, например, победы правой коалиции на всеобщих выборах в Италии, состоявшихся 25 сентября. Военный конфликт и антироссийские санкции привели к сокращению поставок дешевого российского природного газа, увеличению счетов за коммунальные услуги и повышению стоимости продуктов питания, таких как мука, что вызывает серьезное общественное недовольство. Растет антипатия к [киевскому режиму], который слишком громко призывает о помощи. Премьер-министр Венгрии Орбан выступил против антироссийских экономических санкций ЕС. Правая коалиция также победила на всеобщих выборах в Швеции 11 сентября.

Как видно из подобных примеров, думать, что западная помощь [киевскому режиму] будет продолжаться вечно, это значит проявлять совершенно неоправданный оптимизм. Потому что это равносильно тому, чтобы быть готовыми к началу третьей мировой войны», — приходит к выводу Масудзоэ.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Автор статьи сообщает, что Россия — самодостаточное государство, обладающее огромными ресурсами, и ей не грозят ни холод, ни голод. При этом он признает, что западные санкции позволяют нашей стране получать дополнительную прибыль: «Из-за западных санкций цены на ее энергоносители и пшеницу взлетели до небес, и она получает даже больше экспортных поступлений, чем раньше».

И «коллективный Запад» во главе с США ничего не может с этим поделать.

«Президент США Джозеф Байден, который испытывает большие внутриполитические трудности в связи с растущей в стране инфляцией в преддверии промежуточных выборов в ноябре, 19 октября объявил, что до декабря нынешнего года выделит 15 миллионов баррелей запасов нефти из стратегического резерва США в ответ на меры нефтедобывающих стран по сокращению добычи. Для России, члена ОПЕК+, нынешнее положение дел в испытывающей большие сложности администрации Байдена — благо…

Обладающая богатыми энергетическими и продовольственными ресурсами Россия не заставит свой народ страдать от холода и голода. При этом следует помнить, что только четверть государств мира участвует в экономических санкциях против России, и что она продолжает активно торговать с Китаем, Индией и другими крупнейшими странами», — констатирует автор статьи.

Масудзоэ считает, что невзгоды бывш. УССР и поддерживающих ее «европейских демократий» неизмеримо усугубятся с наступлением зимних холодов. Он объясняет теплолюбивым жителям своей страны:

«Сейчас в Европе становится все холоднее. Приближается зима. Европейские зимы бывают очень холодными. Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру [бывш. УССР] ракетами, поэтому холодная погода принесет последней значительные страдания.

Кроме того, холода наверняка усугубят «усталость от [бывш. УССР]» в европейских странах. Германия, которая уже ограничила максимальную температуру отопления помещений на уровне +19 градусов, решила оставить в рабочем состоянии три атомные электростанции. И это несмотря на участие «зеленых» в правительстве. Хотя планировалось, что эти АЭС прекратят работу в конце этого года, они проработают еще как минимум до апреля 2023 года».

Джеймс Энсор. Скелеты, пытающиеся согреться (фрагмент)

При этом автор статьи предостерегает японцев от одностороннего примитивного восприятия того, что происходит на территории бывш. УССР. Он пишет:

«В Японию информация о [бывш. УССР] поступает только со стороны Зеленского и США, а большинство СМИ пишут только по наивной схеме: «на 100% хороший [киевский режим] против на 100% плохой России». Нашим СМИ следует наблюдать за ситуацией… с более сбалансированных позиций».

Свои «выкладки» Масудзоэ «подкрепляет» знаниями военной истории. Но знания эти оказываются однобокими и почерпнутыми из писаний битых французских и германских генералов. Они сводятся к тому, что и Наполеон, и Гитлер потерпели поражение не в результате героической борьбы с захватчиками русских солдат и партизан, а от пресловутого «генерала Мороза».

«Уже в ноябре (1941 г.) мороз в Москве опустился до −20 градусов, что привело в негодность немецкие танки, военную технику и оружие. Использовав в том числе и этот природный фактор, Красная армия в декабре 1941 года начала контрнаступление под Москвой, посылая на фронт подкрепления одно за другим. Та зима была особенно холодной — с рекордно низкой температурой до −42 градусов. Привыкшие к холоду русские солдаты имели преимущество над немецкими войсками, впервые испытавшими сильные морозы, и Красной армии удалось дать отпор», — выстраивает давно разоблаченную фальсифицированную версию успеха контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

По его «логике», и победа Красной армии в Сталинградской битве была обеспечена не стоявшими насмерть советскими воинами, а все тем же «генералом Морозом». Закономерен простой вопрос, если это так, то почему Гитлер и его генералы не сделали выводов из поражения под Москвой и допустили такую же ситуацию в Сталинграде?

«Заглядывая» в военные планы и расчеты В. Путина, Масудзоэ утверждает, что последний в очередной раз возлагает надежды на «генерала Мороза», который «сегодня будет сильнее атаковать дома жителей европейских стран, чем он атаковал немецкие армии на полях сражений в Сталинграде». И это усилит-де «усталость от [бывш. УССР]» широких европейских масс.

Но бывший губернатор Токио не настолько наивен, чтобы объяснять всё и вся только климатическими условиями. Он не может не понимать, что Россию вынудили вести вооруженную борьбу не с армией киевского режима и нацистскими бандформированиями, а с объединенными силами экономически развитого «коллективного Запада». Как это было в противоборстве Советского Союза с поставленной на службу Гитлеру экономической мощью всей Европы. А потому он заключает:

«Я не знаю, проложит ли это путь к прекращению огня на территории [бывш. УССР]. Дорога к миру там кажется долгой…».