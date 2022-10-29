Севастополь, 29 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Представители ВМС Британии принимали участие в планировании, реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву «Северных потоков». Об этом 29 октября сообщает Минобороны России.

ИА REGNUM Северный поток

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«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с. г. по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», — отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в атаке киевского режима на Севастополь были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов.