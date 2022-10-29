Севастополь, , 13:45 — REGNUM В атаке киевского режима на Севастополь были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Об этом 29 октября сообщает Минобороны России.

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«В ходе отражения атаки на внешнем рейде Севастополя Черноморский флот уничтожил четыре морских беспилотника, ещё три аппарата уничтожены на внутреннем рейде», — отмечается в сообщении.

Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

Подвергшиеся атаке корабли задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках вывоза с/х продукции из украинских портов, подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку ВСУ в Черном море 29 октября наиболее крупной с самого начала спецоперации.

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