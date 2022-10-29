Барселона, Испания, , 13:41 — REGNUM Каталонская «Барселона» попытается вернуть атакующего полузащитника сборной Аргентины Лионеля Месси в январское трансферное окно. Об этом 29 октября сообщает испанское издание Diario Sport.

Лионель Месси Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, у «сине-гранатовых» пока нет ограничений от Ла Лиги на траты в ближайшее трансферное окно.

Действующее соглашение Месси с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до 30 июня 2023 года. После завершения сезона аргентинец может покинуть парижский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в 16 матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 12 результативными передачами.