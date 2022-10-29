Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Дэниел Дэвис — подполковник армии США в отставке — в статье для 19FortyFive потребовал от властей США объяснений, почему НАТО продолжает наращивать присутствие в восточной Европе и размещать войска рядом с территорией б. УССР.

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По его мнению, несмотря на слова Джо Байдена о том, что США не отправят американские войска сражаться с армией РФ на территории б. УССР, Штаты разместили 100 тыс. солдат на территории восточной Европы, а в Адриатическом море американский авианосец проводит учения.

«Никто в Вашингтоне или Брюсселе не потрудился объяснить американскому народу: зачем это все?» — подчеркнул он.