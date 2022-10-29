Севастополь, 29 октября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Все трансляции с камер видеонаблюдения в Севастополе, которые ранее были доступны для гражданских трансляций, будут закрыты. Об этом 29 октября рассказал журналистам севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Севастополь

«Что касается выкладывания видеосвидетельств. <…> По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонабоюдения будут закрыты», — сказал он.

При этом губернатор Севастополя уточнил, что такое ограничение вводится на время действия ранее введённого в городе среднего уровня реагирования.

Также Развожаев указал, что все приобретаемые в пакетах с телевизионными приложениями камеры теперь будут закрыты и доступ к ним будет иметься только у спецслужб, системы «Безопасный город» и т.п.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подводная цель была уничтожена российским вертолётом напротив бухты Омега в Севастополе.